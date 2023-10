Manovra: Cattaneo, mai detto "Meloni ci calpesta", insieme per soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa non deve essere la legge di bilancio delle nuove tasse, bisogna togliere l’aumento della cedolare secca e trovare una soluzione stabile per risolvere al problema dei crediti incagliati del super bonus. Anche i nostri alleati del centro destra hanno la nostra stessa sensibilità e troveremo la soluzione migliore per tutti, innanzitutto per i cittadini”. Lo scrive su Facebook Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia, postando la sua intervista a "Repubblica". “Mi riconosco completamente nel testo, per niente nel titolo, dove leggerete una frase che non ho mai detto (Meloni ci calpesta). Ma tant’è”, conclude. (Rin)