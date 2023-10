Dc: Rotondi ripristina la denominazione Democrazia cristiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio stampa di "Verde è Popolare" comunica che il partito ha ripristinato la denominazione statutaria (mai modificata) di "Democrazia Cristiana", principalmente a causa di plurimi tentativi di sottrazione del logo e della denominazione. Come si ricorderà, la Dc é stata fondata nel dicembre 2004 e si è presentata in tutti i turni elettorali, da sola o in combinazione con altri simboli, così conseguendo diritti che sono stati riconosciuti in tutte le sentenze e ordinanze provocate dai ricorrenti tentativi di appropriazione del logo. Il partito ha comunque deciso di aggiungere nel logo il nome del suo presidente Gianfranco Rotondi, in modo da identificare la propria identità senza possibili confusioni con altre esperienze che pure si richiamano alla Dc. Da questo momento i comunicati del Presidente e degli altri esponenti del partito recheranno la denominazione "Democrazia Cristiana con Rotondi" cifrato Dcr. (Rin)