Turchia: presidente russo Putin si congratula con omologo Erdogan per centenario Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato all’omologo turco Recep Tayyip Erdogan un messaggio di congratulazioni per il centenario della proclamazione della Repubblica di Turchia. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Nel corso dell'ultimo secolo, il vostro Paese ha superato molte prove e ha ottenuto un successo generalmente riconosciuto in campo economico, sociale e altro. La Turchia gode giustamente di un grande prestigio sulla scena mondiale”, si legge nel messaggio del titolare del Cremlino. Putin ha osservato che le relazioni russo-turche “si stanno sviluppando nello spirito di amicizia e buon vicinato”, confermate dall’incontro con Erdogan avvenuto a Sochi. Il presidente russo, nel suo messaggio di congratulazioni, ha espresso inoltre la fiducia che la cooperazione nei vari settori dia buoni risultati e che vengano attuati grandi progetti congiunti. “Russia e Turchia stanno coordinando con successo gli sforzi per risolvere i problemi dell’agenda regionale e globale. I Paesi continueranno a sviluppare l’intera gamma di legami per costruire un ordine mondiale più giusto”, ha aggiunto Putin. "Auguro sinceramente buona salute e successo, nonché felicità e prosperità, a tutti i vostri concittadini", ha concluso il presidente russo. (Rum)