Imprese: mini-sommergibili e droni, così Fincantieri creerà Pil e Lavoro

- “Il Mediterraneo è il mare in cui passano ‘più cavidotti elettrici, telecomunicazioni, oleodotti e gasdotti’. E poi ci sono i fondali marini, "territori oggi nemmeno mappati, eppure geo-strategici perché oggetto di esplorazioni”. Lo afferma Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, in un'intervista per "Il Secolo XIX", nella quale sottolinea che l'underwater è un tema caldo e molto attuale. "Il Mediterraneo è il mare in cui passano più cavidotti elettrici, di telecomunicazioni, oleodotti e gasdotti. Poi c'è il mondo dei fondali marini, che non sono nemmeno sempre mappati e sono geo-strategici, perché saranno oggetto di esplorazioni minerarie, penso alle terre rare per esempio", aggiunge Folgiero, che parla poi del ruolo che avrà la Marina Militare nell'accordo tra Fincantieri e Leonardo. "Avrà il ruolo di intestarsi, nell'interesse generale, il task aggiuntivo della sicurezza sottomarina. La Marina è un validatore di nuove idee e tecnologie, definisce la dottrina prima e i requisiti poi, e così facendo valida oggetti e tecnologie, anche in funzione dell'export". Folgiero ricorda come le tecnologie militari travasino nell'industria civile, creando Pil, nuova occupazione e traguardando l'export. "In quest'accordo, la missione di Fincantieri è essere capofila del dominio del mare e della subacquea con un ruolo duale, militare e civile", afferma Folgiero, secondo cui nel dominio del mare allargato alla subacquea, Fincantieri sarà acceleratore e consolidatore dei nuovi prodotti e tecnologie che svilupperemo con Leonardo e con gli altri attori della filiera. L'amministratore delegato di Fincantieri spiega inoltre quali nuovi prodotti verranno sviluppati. "Sottomarini più piccoli, da 800 tonnellate, utilizzabili in maniera diversa dagli attuali; droni subacquei a guida auto. In programma la realizzazione dei robot per l'estrazione mineraria sottomarina, di tre e nove metri, che possono ospitare anche piccoli equipaggi; robot che fanno monitoraggio ed estrazione mineraria sottomarina. Il dominio sottomarino va pensato a 360 gradi. Sott'acqua, per dire, le telecomunicazioni tradizionali non propagano, i sistemi di telecomunicazioni funzionano solo con protocolli acustici e ottici. Ci sono molte analogie tra lo spazio e il mondo sottomarino, quest'ultimo è molto più vicino a noi".(Rin)