Usa: stampa, ministro Difesa saudita Khalid bin Salman atteso in visita domani

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Khalid bin Salman, dovrebbe arrivare negli Stati Uniti, a Washington, domani per incontrare il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il segretario di Stato Antony Blinken e diversi senatori. Lo riferisce la testata statunitense “Axios” sulla base di tre fonti a conoscenza del viaggio. Si tratterebbe di una visita programmata da tempo, ma ancora più rilevante nell’attuale contesto della crisi in Medio Oriente. Il principe Khalid, fratello del principe ereditario Mohammed ed ex ambasciatore negli Stati Uniti, sarebbe il funzionario saudita di più alto rango a visitare Washington da quando si è insediata l’amministrazione del presidente Joe Biden.(Was)