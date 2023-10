Medio Oriente: Israele rivede rapporti con Musk dopo annuncio forniture Internet a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele taglierà ogni rapporto con Elon Musk e la sua costellazione internet satellitare Starlink, se il magnate favorirà la connessione Internet nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato ieri il ministro israeliano delle Comunicazioni, Shlomo Karhi, a seguito della decisione di Musk di mettere i terminali Starlink a disposizione delle "organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale" a Gaza. Karhi ha reagito attraverso un messaggio su X spiegando che "Israele utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per combattere questa situazione". "Hamas (il movimento islamista palestinese) li utilizzerà per attività terroristiche. Non ci sono dubbi, lo sappiamo, e Musk lo sa. Hamas è lo Stato islamico", ha osservato il ministro israeliano. Oggi, Musk ha precisato che saranno adottate tutte le misure necessarie a garantire che il sistema sia utilizzato esclusivamente dalle organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale, e solo dopo aver consultato le autorità statunitensi e israeliane. (Res)