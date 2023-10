Vaticano: Papa ai cardinali, l'amore è fondamento della Chiesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco presiede questa mattina, nella basilica vaticana, la messa in occasione della conclusione della prima sessione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema: "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione". "Fratelli Cardinali, confratelli Vescovi e sacerdoti, religiose e religiosi, sorelle e fratelli – ha detto il Pontefice durante l'omelia – a conclusione di questo tratto di cammino che abbiamo percorso, è importante guardare al 'principio e fondamento' da cui tutto comincia e ricomincia: amare Dio con tutta la vita e amare il prossimo come sé stessi. Non le nostre strategie, non i calcoli umani, non le mode del mondo, ma amare Dio e il prossimo: ecco il cuore di tutto". "Ma come tradurre tale slancio di amore?", ha chiesto il Papa, che ha trovato la risposta in due verbi, "due movimenti del cuore su cui vorrei riflettere: adorare e servire". "Adorare – ha concluso Bergoglio – significa riconoscere nella fede che solo Dio è il Signore e che dalla tenerezza del suo amore dipendono le nostre vite, il cammino della Chiesa, le sorti della storia". (Civ)