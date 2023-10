Vaticano: Papa, lottiamo contro idolatrie mondane e religiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nell'omelia pronunciata in occasione della messa conclusiva del Sinodo, ha ricordato che "l'amore al Signore nella Scrittura è spesso associato alla lotta contro ogni idolatria. Chi adora Dio rifiuta gli idoli perché, mentre Dio libera, gli idoli rendono schiavi. Ci ingannano e non realizzano mai ciò che promettono", ha spiegato il Pontefice che ha aggiunto: "La riprova che non sempre abbiamo la giusta idea di Dio è che talvolta siamo delusi: mi aspettavo questo, mi immaginavo che Dio si comportasse così, e invece mi sono sbagliato. In tal modo ripercorriamo il sentiero dell'idolatria, volendo che il Signore agisca secondo l'immagine che ci siamo fatta di lui". Il Papa mette in guardia dal "rischio che possiamo correre sempre: pensare di 'controllare Dio', di rinchiudere il suo amore nei nostri schemi – ha sottolineato Francesco – Invece, il suo agire è sempre imprevedibile e perciò domanda stupore e adorazione". "Sempre dobbiamo lottare contro le idolatrie – ha esortato Bergoglio – quelle mondane, che spesso derivano dalla vanagloria personale, come la brama del successo, l'affermazione di sé ad ogni costo, l'avidità di denaro, il fascino del carrierismo; ma anche quelle idolatrie camuffate di spiritualità: le mie idee religiose, la mia bravura pastorale... Vigiliamo, perché non ci succeda di mettere al centro noi invece che Lui", ha concluso Francesco. (Civ)