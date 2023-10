Ucraina: Yermak, a Malta discussi aspetti specifici della Formula di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Malta, dove si è svolto il terzo incontro sulla Formula di pace a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale e per la politica estera, sono stati discussi gli aspetti specifici per l’attuazione del piano. È quanto ha reso noto su X il capo dell’amministrazione presidenziale di Kiev, Andriy Yermak, specificando che hanno partecipato rappresentanti di 66 Stati e organizzazioni internazionali. “L'attenzione si è concentrata sui cinque punti chiave della Formula di pace. Ogni punto del piano è stato presentato e commentato da rappresentanti di diversi Stati, nonché da funzionari ucraini”, ha scritto Yermak. I punti citati dal capo dell’amministrazione presidenziale ucraina sono quelli relativi alla sicurezza nucleare, a quella alimentare, a quella energetica, al rilascio di tutti i prigionieri e al ripristino dell’integrità territoriale del Paese. (Kiu)