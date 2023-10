Kazakhstan: incidente in miniera, numero morti salito a 38

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan osserva oggi una giornata di lutto nazionale in seguito all’incidente avvenuto ieri nella miniera di carbone Kostenco di ArcelorMittal, nella regione di Karaganda, in cui sono morti 38 lavoratori secondo gli ultimi dati comunicati dal ministero per le Situazioni di emergenza. Altri otto minatori risultano dispersi. Ieri il presidente della Repubblica, Kassym-Jomart Tokayev, si è recato a Temirtau, nella regione di Karaganda, per presiedere una riunione sull’accaduto e sulle operazioni di soccorso e per porgere le condoglianze alle famiglie delle vittime. L’ufficio del procuratore generale ha aperto un’indagine penale, mentre il primo ministro, Alikhan Smailov, guiderà una commissione d’inchiesta governativa. Inoltre, su ordine del capo dello Stato, il vicegovernatore regionale Vadim Bassin è stato nominato direttore generale ad interim di ArcelorMittal Temirtau, la divisione kazakha della multinazionale siderurgica con sede in Lussemburgo. Il trasferimento della proprietà allo Stato era già stato concordato dalle parti precedentemente.(Res)