Vaticano: Papa, sogniamo una Chiesa delle porte aperte che sia porto di misericordia

- Papa Francesco, nell'omelia pronunciata in occasione della messa conclusiva del Sinodo, ha parlato di "servire" ricordando che "non esiste un'esperienza religiosa autentica che sia sorda al grido del mondo. Non c'è amore di Dio senza coinvolgimento nella cura del prossimo, altrimenti si rischia il fariseismo", ha sottolineato il Pontefice aggiungendo: "Magari abbiamo davvero tante belle idee per riformare la Chiesa, ma ricordiamo: adorare Dio e amare i fratelli col suo amore, questa è la grande e perenne riforma". Bergoglio ha esortato a "essere Chiesa adoratrice e Chiesa del servizio, che lava i piedi all'umanità ferita, accompagna il cammino dei fragili, dei deboli e degli scartati, va con tenerezza incontro ai più poveri". "Fratelli e sorelle, penso a quanti sono vittime delle atrocità della guerra – ha detto il Papa – alle sofferenze dei migranti, al dolore nascosto di chi si trova da solo e in condizioni di povertà; a chi è schiacciato dai pesi della vita; a chi non ha più lacrime, a chi non ha voce. E penso a quante volte, dietro belle parole e suadenti promesse, vengono favorite forme di sfruttamento o non si fa nulla per impedirle. È un peccato grave sfruttare i più deboli, un peccato grave che corrode la fraternità e devasta la società". A questo comportamento, il Papa ha contrapposto quello di "noi, discepoli di Gesù", che "vogliamo portare nel mondo un altro lievito, quello del Vangelo: Dio al primo posto e insieme a Lui coloro che Egli predilige, i poveri e i deboli". "Questa è la Chiesa che siamo chiamati a sognare – ha concluso Bergoglio – una Chiesa serva di tutti, serva degli ultimi. Una Chiesa che non esige mai una pagella di 'buona condotta', ma accoglie, serve, ama. Una Chiesa dalle porte aperte che sia porto di misericordia". (Civ)