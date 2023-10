India-Egitto: colloquio tra Modi e Al Sisi su situazione in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi un colloquio telefonico col presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, sull’attuale situazione in Medio Oriente e delle sue implicazioni per la regione e il mondo. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due leader, si legge nella nota, hanno espresso preoccupazione per il terrorismo, la violenza e la perdita di vite civili, e hanno concordato sulla necessità di ripristinare tempestivamente la pace e la stabilità e di agevolare l’assistenza umanitaria. Modi ha ribadito la posizione di lunga data e di principio di Nuova Delhi sulla questione israelo-palestinese e l’impegno nel partenariato per lo sviluppo e gli aiuti umanitari al popolo palestinese.(Inn)