Trasporti: decennale Fondazione Fs, a Milano apre per un giorno deposito treni storici 

20 luglio 2021

- Al termine degli eventi programmati nell'ambito del decennale della Fondazione Fs il Deposito Officina Rotabili Storici di Milano Centrale, in viale Monza 113, apre oggi eccezionalmente i suoi cancelli ai visitatori esterni. Appassionati, cultori e semplici curiosi di tutte le età hanno l'opportunità di trascorrere una intera giornata nei luoghi dove le maestranze della Fondazione Fs effettuano, oggi come in passato, la manutenzione alle vetture e alle centenarie locomotive delle Ferrovie dello Stato. Nei locali interni è prevista la proiezione con Cinemobile di filmati di repertorio, grazie alla collaborazione della Cineteca Milano, mostre di cimeli, visite guidate a bordo dei rotabili, tra cui l'Etr 250 "Arlecchino", lo spettacolo musicale "Conduttor ferma il treno perfavor" e tante altre attività dedicate alle famiglie. Alle 12, presso la Sala Reale della stazione Centrale sarà inaugurata la mostra "Una bella storia italiana", che ripercorre il primo decennio di attività della Fondazione. L'evento è organizzato in collaborazione con le Associazioni convenzionate con Fondazione Fs Ferrovie Turistiche Italiane, Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento e Ale883. L'ingresso al Deposito Officina Rotabili Storici di Milano è gratuito. (Com)