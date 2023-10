Business news: premier Egitto, nostra posizione ideale per sviluppo di nuovi impianti idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha una posizione geografica ideale per lo sviluppo di nuovi impianti di idrogeno verde. Lo ha affermato il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly, nel corso di un intervento al “Global Gateway Forum” di Bruxelles. "L'Egitto ha dimostrato, attraverso la sua presidenza della Cop27, un impegno reale per la transizione verde e una transizione energetica equa", ha sottolineato Madbouly, aggiungendo che il suo Paese persegue l’obiettivo di aumentare il contributo delle fonti rinnovabili al mix energetico al 42 per cento entro il 2030, invece che entro il 2035. "Crediamo fermamente che l'energia rinnovabile possa liberare il potenziale dell'idrogeno verde per ridurre i livelli di emissioni di CO2", ha continuato Madbouly, alludendo a un accordo con l'Unione Europea (Ue) su una "partnership a lungo termine per quanto riguarda l'idrogeno rinnovabile". (Cae)