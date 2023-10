Business news: Sudafrica, più di 500 lavoratori trattenuti in una miniera d'oro, sindacati si accusano a vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 500 minatori sono trattenuti da domenica scorsa in una miniera d'oro vicino a Johannesburg, in Sudafrica. Lo afferma l’Unione nazionale dei minatori (Num), che denuncia che i minatori sono tenuti sottoterra contro la loro volontà. "Il Num chiede alle forze dell'ordine del Sudafrica di intervenire, di agire clandestinamente e di arrestare i banditi che trattengono i nostri membri contro la loro volontà", si legge in una nota. Tuttavia l'Associazione dei minatori e dell'edilizia (Amcu), una sigla rivale, ha affermato che la maggior parte dei dipendenti stava organizzando una protesta per costringere la miniera a riconoscere l'Amcu. I rappresentanti della miniera stessa hanno chiesto un'ordinanza del tribunale per porre fine a quello che hanno descritto come "un sit-in clandestino e illegale". (Res)