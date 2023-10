Business news: Ue-Namibia, firmata tabella di marcia per gli investimenti su idrogeno verde e materie prime critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue e Namibia hanno firmato la tabella di marcia 2023-2035 per gli investimenti su idrogeno verde e materie prime critiche. Ad annunciarlo tramite un messaggio su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a seguito dell'incontro avuto a Bruxelles con il presidente della Namibia Hage Geinbob. "Abbiamo firmato la tabella di marcia di investimenti per il partenariato Ue-Namibia su idrogeno verde e materie prime critiche, sostenuto da finanziamenti Global Gateway per un valore di un miliardo di euro. Per creare buoni posti di lavoro in Namibia e aiutare l'Ue a soddisfare il suo fabbisogno di energia pulita. Un chiaro vantaggio per tutti", si legge nel messaggio di von der Leyen. (Beb)