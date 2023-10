Business news: concluso terzo round di colloqui su Diga della rinascita, prossimo ciclo a dicembre in Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso oggi a Il Cairo, in Egitto, il terzo ciclo di colloqui sulle regole e linee guida per il primo riempimento e la messa in funzione annuale della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), la maxi infrastruttura in fase di completamento a monte del Nilo Azzurro. Il round di colloqui, riferisce il ministero degli Esteri etiope in una nota, si è concluso dopo due giorni di intensi negoziati tra le delegazioni di Etiopia, Egitto e Sudan. La delegazione etiope era guidata dall'ambasciatore Seleshi Bekele, quella egiziana dal ministro delle Risorse idriche e dell'irrigazione Hani Sewilam, quella sudanese dal ministro ad interim dell'Irrigazione e delle risorse idriche. Le tre delegazioni, si legge nella dichiarazione, hanno condotto una discussione per trovare aree di convergenza per concludere un accordo. Al termine di questo ciclo di colloqui, è stato concordato di tenere il prossimo ciclo di colloqui ad Addis Abeba nel dicembre prossimo. "L’Etiopia resta impegnata a raggiungere un risultato vantaggioso per tutti basato sul principio cardine dell’utilizzo equo e ragionevole del fiume Nilo", conclude la nota. (Res)