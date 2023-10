Nepal: segretario generale Onu Guterres arrivato a Katmandu per visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato a Katmandu per una visita ufficiale in programma fino al primo novembre, su invito del primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. Durante la visita incontrerà il premier Dahal, il presidente della Repubblica, Ram Chandra Poudel, e altri dignitari. Guterres, inoltre, parlerà alle due camere del parlamento federale riunite in seduta congiunta, il 31 ottobre. Avrà anche un’interazione con rappresentanti delle comunità himalayane colpite dai cambiamenti climatici. Si recherà a Lumbini, luogo di nascita di Budda, e a Pokhara, nella stessa giornata. Guterres è accompagnato da Jean-Pierre Lacroix, sottosegretario generale per le operazioni di pace, Hanaa Singer-Hamdy, coordinatrice residente per il Nepal, e da altri funzionari delle Nazioni Unite. È alla sua prima visita nel Paese da quando ha assunto la carica, nel 2017, ma mi era già stato in veste ufficiale nel 2007, quando era Alto commissario per i rifugiati. (segue) (Inn)