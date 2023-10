Manovra: Foti (Fd'I), non si aumenteranno le tasse sulla casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno vuole aumentare le tasse sulla casa: la cedolare secca al 21 per cento, prevista per locazioni a canone libero per chi decide di non usufruire della rivalutazione Istat dell'immobile, nessuno la tocca. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti intervistato dal "Corriere della Sera". "Non aumenteremo le tasse su prima e seconda casa, che è la platea più ampia degli italiani. Qui si parla solo di alzare al 26% - questa e' l'ipotesi - la cedolare per affitti sotto i 30 giorni. E non può essere che si scateni un polverone su una cosa così marginale. Il governo Meloni può sventolare "bandiere", se così vuole chiamarle, molto importanti: un miliardo di aiuti alle famiglie aggiuntivi alle tante misure come il taglio delle cuneo, la detassazione di fringe benefits e premi, l'aumento del congedo parentale, gli aiuti per gli asili nidi e moltissimo altro", ha aggiunto. (Rin)