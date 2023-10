Russia: governatore regione Belgorod, 17 colpi artiglieria da forze ucraine in ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore l’esercito ucraino ha sparato 17 colpi di artiglieria nella regione russa di Belgorod, in due zone di confine. Lo ha reso noto il governatore regionale Vyacheslav Gladkov, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”, precisando che non sono state registrate vittime. L’attacco ha colpito i villaggi di Shchetinovka e Nekhoteyevka. Dall’aprile dello scorso anno, a seguito dell’aggravarsi della situazione al confine e della crescente attività dell’esercito ucraino, in tutta la regione di Belgorod è stato stabilito un livello di allerta terroristica elevato. (Rum)