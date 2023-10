Roma: camion disperde metano su A1 nella notte, ripristinata all'alba la circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mezzo pesante, che trasportava metano, è andato in avaria e ha disperso una parte del carico. Per questo, nella notte, per diverse ore è rimasto chiuso, in entrambe le direzioni di marcia, il tratto tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Roma nord sull'autostrada A1 Milano Napoli. La circolazione è stata ripristinata intorno alle 4 di stamattina, dopo la chiusura avvenuta alle 20 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia, che hanno lavorato per tutta la notte. "Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione", spiegano da Autostrade per l'Italia. (Rer)