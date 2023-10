Roma: al supermercato per rubare preservativi e dentifrici, 2 arresti a Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entrati al supermercato ma senza passare per le casse sono andati via con un bottino di preservativi e dentifrici, oltre che qualche profumo e colla di vario tipo. Per questo questo due uomini sono finiti in manette a Ostia. Si tratta di un 33enne ucraino e un 46enne georgiano ai quali il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto. I due sono stati notati da una coppia di poliziotti che si trovava, in abiti civili, vicino al supermercato. Gli agenti insospettiti da alcuni atteggiamenti incerti hanno fermato i due e hanno effettuato un controllo, rinvenendo così la refurtiva che è stata riconsegnata al supermercato. (Rer)