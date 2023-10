© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni dalla notte rovesci o locali temporali sparsi sulla regione, più insistenti su Prealpi e fascia pedemontana; dal tardo pomeriggio più diffusi e in intensificazione ovunque. Neve oltre 2600 metri, oltre 2200 metri in serata sulle Alpi. Temperature minime in aumento, massime in calo. In pianura minime intorno a 13°C, massime intorno a 17°C. (Rem)