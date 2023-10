Medio Oriente: il Qatar è "sconvolto" dalle accuse di finanziamento ad Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar è rimasto "sconvolto" dalle accuse israeliane sul fatto che Doha finanzierebbe il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha rivelato il portavoce ufficiale del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari, in un'intervista alla "Cnn". Inoltre, il Qatar non chiuderà l'ufficio di Hamas a Doha perché ritiene che mantenere aperta una linea di comunicazione con i dirigenti del movimento è utile per le trattative sul rilascio degli ostaggi e più in generale per "ottenere la pace". (Was)