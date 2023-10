Ucraina: portavoce aeronautica, la Russia si prepara a massiccio bombardamento, siamo pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si prepara a un nuovo massiccio bombardamento dell’Ucraina, ma l’esercito di Kiev è pronto. Lo ha detto il portavoce dell'aeronautica delle forze armate ucraine, Yuriy Ignat, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”. “Siamo pronti ai possibili attacchi nemici. Non ci sono opzioni qui, dobbiamo aspettarci qualsiasi tipo di minaccia in ogni momento”, ha detto Ignat. Secondo il portavoce dell'aeronautica delle forze armate di Kiev, la Russia si è presa delle pause probabilmente per accumulare missili. “Hanno avuto delle pause perché non hanno munizioni o missili infiniti. Ecco perché sferrano attacchi isolati”, ha affermato Ignat. (Kiu)