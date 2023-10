Agroalimentare: Coldiretti, in calo del 50 per cento il mais in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tendenza che mette a rischio il futuro della Fattoria Italia che, con 55 miliardi di valore, – sottolinea Coldiretti – vanta un patrimonio zootecnico di oltre 6 milioni di bovini e bufale, oltre 8 milioni di pecore e capre, più di 8,5 milioni di maiali, altrettanti conigli e oltre 144 milioni di polli nell'ambito di una straordinaria biodiversità delle stalle italiane con 64 razze bovine, 38 di capre e 50 di pecore, oltre a 19 di cavalli, 10 di maiali, altrettante di polli e 7 di asini. Senza dimenticare – evidenzia Coldiretti –produzioni di eccellenza come Prosciutto di Parma, San Daniele, Grana Padano, Parmigiano Reggiano vincolate a mangimi e foraggi del territorio. Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha sottolineato che gli interventi della Ue vanno in una direzione penalizzante per l'agricoltura, dalle direttive sulle emissioni alla stessa Politica Agricola Comune (Pac) pensata molti anni fa. "Ma oggi il mondo è cambiato e ci sono due guerre in corso". Che senso nelle condizioni attuali – ha denunciato Prandini – lasciare le terre a riposo nell'Unione Europea nel nome della sostenibilità per poi importare da aree dal Sudamerica all'Asia con un'incidenza delle emissioni superiore a quella della Ue con il risultato di aumentare l'inquinamento?". Va difesa con forza -ha precisato Prandini - la funzione ambientale della zootecnia poiché senza allevamenti scompare il mais che è fissatore di carbonio in grado di "ripulire" l'aria ma anche in grado alla produzione di energia rinnovabile nell'ambito dell'economia circolare. Sono quasi 20mila – ha continuato Prandini - i giovani under 40 che hanno scelto in Italia di lavorare a contatto con gli animali, tra stalle e greggi, portando innovazione, modernità e creatività in un settore determinante per l'economia, l'alimentazione e l'ambiente. (segue) (Com)