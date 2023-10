MO: Ravetto (Lega), sabato prossimo in piazza anche per Geravand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato prossimo 4 novembre la Lega scenderà in piazza a Milano per la difesa dell'Occidente, dei diritti, della pace. Saremo a Largo Cairoli anche per Armita Geravand, la ragazza picchiata brutalmente in Iran perché non indossava il velo, e morta nei giorni scorsi proprio a causa di quel pestaggio. Non possiamo più tollerare un simile clima d'odio, in questo momento l'Italia ha il dovere di ribadire la propria posizione fra i Paesi liberi e democratici". Lo afferma in una nota la deputata della Lega Laura Ravetto, Responsabile del Dipartimento Pari Opportunità. (Rin)