© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani i 312 lavoratori del bacino ex Whirlpool firmeranno il contratto di assunzione alla presenza del Ceo di Tea Tek Felice Granisso e dei sindacati. L'appuntamento è fissato alle ore 12 presso il sito ex Whirlpool di via Argine 310 a Napoli, ora stabilimento della società Italian Green Factory (Gruppo Tea Tek). (Ren)