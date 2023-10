Business news: Tunisia, rimesse dall’estero +4,36 per cento fino al 20 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimesse dei tunisini residenti all'estero sono aumentate del 4,36 per cento dall'inizio dell'anno fino al 20 ottobre 2023, rispetto allo stesso periodo dello anno. Secondo gli indicatori della Banca centrale tunisina, i trasferimenti in denaro hanno raggiunto i 6,1 miliardi di dinari (1,8 miliardi di euro) rispetto ai 5,8 miliardi di dinari (1,7 miliardi di euro) dello stesso periodo del 2022. Sempre nello stesso arco di tempo, anche gli introiti del turismo hanno raggiunto i 6,1 miliardi di dinari rispetto ai 4,4 miliardi di dinari del 2022 (+40 per cento). (Tut)