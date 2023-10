Business news: fazioni irachene impediscono trasporto petrolio in Giordania al valico di Trebil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di persone ricondotto a “fazioni irachene” non meglio precisate ha impedito a 30 camion cisterna carichi di petrolio di attraversare il valico di Trebil per arrivare in Giordania, respingendoli verso la città di Rutba, in Iraq, a 160 chilometri dal confine. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Amer al Shobaki, esperto giordano di questioni energetiche ha dichiarato di seguire attentamente gli sviluppi della situazione, aggiungendo che alcuni membri di queste “fazioni irachene” hanno minacciato gli autisti dei camion cisterna di incendiare i loro veicoli, brandendo “armi e bastoni”. Al Shobaki, inoltre, ha affermato che erano presenti nella regione “alcuni membri del movimento sadrista”, del predicatore sciita iracheno Muqtada al Sadr, le cui posizioni sono parimenti contrarie all’ingerenza di Stati Uniti e Iran in Iraq. I militanti del movimento sadrista, secondo Al Shobaki, sarebbero in attesa di poter attraversare il territorio giordano per raggiungere la Striscia di Gaza, dove è in corso il conflitto tra Israele e il movimento islamista sunnita palestinese Hamas. Dei 30 camion bloccati, 29 sono iracheni mentre uno è giordano. Al Shobaki, a tal proposito, ha ricordato che circa 60 camion cisterna carichi di greggio attraversano quotidianamente il valico di Trebil, di cui la metà appartengono alla Giordania, mentre i restanti sono di proprietà irachena. Infatti, in base a un accordo tra i due Paesi, l’Iraq fornisce alla Giordania circa 15.000 barili di petrolio al giorno, proveniente in gran parte da Kirkuk. (Res)