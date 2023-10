Business news: Algeria, presidente Tebboune discute con i ministri progetto legge finanziaria 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha presieduto una riunione del Consiglio dei ministri dedicata alla discussione del progetto di legge finanziaria per il 2024. Lo ha riferito il quotidiano algerino “Al Watan”. Durante la riunione, il presidente Tebboune ha impartito direttive tese a preservare il potere d'acquisto dei cittadini e a migliorare le loro condizioni di vita. In particolare, ha ordinato l'integrazione degli aumenti salariali approvati nelle precedenti sessioni del governo, al fine di rispettare l'impegno del presidente di portare tali aumenti al 47 per cento nel 2024, tenendo conto dell'impatto finanziario delle modifiche alle leggi fondamentali nei settori della salute, dell'istruzione e dell'insegnamento superiore. Il presidente ha anche disposto la costruzione di 250.000 nuove unità abitative, di cui 100.000 nell'ambito dell'edilizia residenziale e 150.000 nell'ambito dei sussidi rurali, per assolvere all'impegno di costruire un milione di unità abitative tra il 2020 e il 2024. Le direttive del presidente Tebboune includono anche l'abolizione dell'imposta sull'attività professionale, la modifica delle condizioni di garanzia per l'ottenimento di prestiti per includere le parti costruite e non i terreni, la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) sulla produzione di pollame e sui prodotti alimentari importati. Tebboune ha poi sottolineato la necessità di accelerare le riforme in tutti i settori, di individuare le direzioni economiche generali che potrebbero stimolare la crescita locale e nazionale e di migliorare la redditività del sistema fiscale attraverso l'accelerazione del processo di digitalizzazione, al fine di garantire una vera giustizia sociale tra tutte le categorie di contribuenti. Il presidente algerino ha confermato inoltre che il progetto di legge di bilancio per il 2024 non prevede l’imposizione di nuove tasse. (Ala)