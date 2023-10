Business news: ministro economia Mozambico, con tecnologia italiana e nostre risorse avanguardia della transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e il Mozambico “hanno tutti gli elementi per posizionarsi all’avanguardia della transizione energetica: l’ eccellenza tecnologica italiana e le risorse del nostro Paese”. Lo ha detto Ernesto Max Elias Tonela, Ministro dell'Economia e delle Finanze del Mozambico, all’ Italia - Mozambico business forum. “Noi abbiamo molte risorse rinnovabili (dall’energia solare a quella eolica), ma che non sono sfruttate, ed è necessario farlo”, ha continuato. Grande soddisfazione “per la presenza di Eni e Saipem, ma ci piacerebbe anche vedere anche una maggiore collaborazione tra le Pmi italiane e quelle del nostro Paese, per assicurare la trasformazione locale della filiera oil and gas”, ha precisato. Infine, ha ricordato la “grande amicizia e cooperazione” che esista tra i due Paesi, “confermata dalle recenti visite del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da quella della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rem)