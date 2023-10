Business news: Veralli (Techical), modello attuato in smart city di Nairobi può essere replicato altrove in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Technical ha contribuito allo sviluppo della prima smart city africana, vicino Nairobi, con un modello che potrebbe essere replicato in altri Paesi del continente. Lo ha detto Alessandro Veralli di Technital, intervenuto a Roma alla presentazione del rapporto Oice sulla presenza all’estero delle società di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica. In Kenya siamo intervenuti con un contributo che va dal recupero delle acque alla raccolta delle immondizie, nell’idea di organizzare sistemi sostenibili”, ha detto il manager dell’impresa veneta, secondo il quale il medesimo progetto potrebbe essere replicato in altre aree dell’Africa. (Res)