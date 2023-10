Business news: governo Uganda, primo barile di petrolio entro fine 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Uganda otterrà “il suo primo barile di petrolio” entro la fine del 2025. Lo ha dichiarato in parlamento la ministra dell’Energia e dello sviluppo minerario, Ruth Nankabirwa, precisando che finora nel Paese sono stati perforati undici pozzi: otto a Tilenga (Nord-Ovest) e tre a Kingfisher (Ovest), con una capacità produttiva rispettivamente di 190 mila e 40 mila barili di petrolio al giorno. “Il governo e i suoi partner stanno lavorando instancabilmente. Sono felice di annunciare che siamo sulla buona strada per avere il primo barile di petrolio entro la fine del 2025”, ha detto la ministra. Nankabirwa ha presentato lo stato dei progetti di petrolio e gas, sostenendo che in base alle stime la produzione di oro nero nel Paese richiederà “un totale di 457 pozzi e 35 piattaforme”. A Tilenga, i lavori sono completati per il 33 per cento, a Kinghisher per il 12. I pozzi di sviluppo e produzione nel campo Kingfisher sono stati lanciati nel gennaio 2023 dal presidente Yoweri Museveni, mentre quelli nel progetto Tilenga sono iniziati nel giugno 2023. Nel tentativo di ottenere maggiori profitti dalle sue risorse naturali, il governo ugandese ha assegnato altri depositi alle società per esplorazione. “Abbiamo rilasciato licenze alla Armor Energy Limited per la regione di Kanyawataba, alla Oranto Petroleum Limited per Ngassa Shallow e in profondità, e più recentemente all’Unoc per il blocco Kasurubani e alla Dgr Global per il blocco Turaco”, ha spiegato Ruth Nankabirwa. Per soddisfare la domanda locale di petrolio, inoltre, l’Uganda intende costruire a Kabaale (Est) una raffineria con una capacità di 60 mila barili al giorno. Per quanto riguarda l’oleodotto dell’Africa orientale (Eacop), Nankabirwa ha indicato che “i lavori di ingegneria civile sono iniziati nell’agosto 2023 ed il piano d’azione per il reinsediamento delle persone colpite nei dieci distretti attraversati dall’oleodotto è in corso”. (Res)