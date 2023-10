Business news: Ue-Ghana, Borrell ad Accra, in agenda anche la consegna di mezzi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell è stato in Ghana il 28 ottobre. Lo riferisce in una nota il Servizio per l'azione esterna dell'Ue (Seae), precisando che il viaggio offre l'opportunità di rafforzare il partenariato Ue-Ghana. L'alto rappresentante, che ricopre anche la carica di vicepresidente della Commissione europea, ha iniziato la sua visita sabato mattina incontrando il presidente ghanese Nana Akufo-Addo. Successivamente ha partecipato alla cerimonia di consegna di 105 veicoli militari finanziati dal Fondo europeo per la pace alle forze armate del Ghana e pronuncerà un discorso. Al termine della cerimonia, l'alto rappresentante ha tenuto una conferenza stampa. Nel pomeriggio Borrell ha incontrato il ministro ghanese della Sicurezza, Albert Kan-Dapaah, e visiterà il Mausoleo di Kwame Nkrumah. (Res)