Business news: von der Leyen annuncia accordo con Repubblica del Congo e Zambia su materie prime critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato nuovi accordi sulle materie prime critiche con la Repubblica del Congo e lo Zambia. "Insieme, stiamo costruendo il corridoio transafricano, che collegherà il sud della Repubblica Democratica del Congo e il nord dello Zambia ai mercati globali attraverso il porto di Lobito in Angola. Stiamo anche costruendo corridoi economici strategici in Africa meridionale, che collegano l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano", ha detto von der Leyen nel corso del suo intervento al primo Forum del Global Gateway, a Bruxelles. "La Namibia, per esempio, è destinata a diventare un hub energetico regionale e globale. Insieme, stiamo collaborando con la Banca europea per gli investimenti per trasformare le sue abbondanti risorse eoliche e solari in energia rinnovabile. E la Namibia in un importante produttore di idrogeno pulito", ha aggiunto. "Si tratta di un piano aziendale talmente attraente che paesi come la Colombia, la Mauritania e il Kazakhstan stanno lavorando con noi su progetti simili. Da un lato, l'idrogeno pulito può essere facilmente esportato in altri continenti. Dall'altro, cosa fondamentale, l'idrogeno pulito può anche alimentare nuove industrie locali nei nostri Paesi partner. Immaginate acciaio e cemento puliti, fertilizzanti e prodotti chimici puliti, treni e navi puliti. È così che insieme diventiamo leader globali nelle industrie pulite di domani", ha concluso. (Beb)