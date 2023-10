Business news: Chao Wang (Stellantis) a “Nova”, intesa con Dongfeng Motor è un “passo significativo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acquisizione da parte del costruttore di auto cinese Dongfeng Motor Group Co. di parte delle attività della sua joint venture con Stellantis Nv rappresenta “un altro passo significativo” nella “strategia asset-light” adottata da Stellantis nel Paese asiatico, che punta a ridurre i costi fissi e limitare i rischi geopolitici. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il responsabile della comunicazione di Stellantis in Cina, Chao Wang, dopo l’annuncio dell’intesa tra le due aziende. “Siamo lieti di confermare questa collaborazione con Dongfeng Motor Group, che acquisisce gli stabilimenti della joint venture Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Co. (Dpca) a Wuhan, Chengdu e Xiangyang, allo scopo di portare avanti la produzione di modelli Peugeot e Citroën oltre alle proprie vetture. L'azienda gestirà anche le vendite dei suddetti marchi in Cina. Si tratta di un’iniziativa che rappresenta un altro passo significativo nella nostra strategia ‘asset-light’ dedicata ai marchi stranieri in Cina, dal momento che le auto di Peugeot e Citroen destinate al mercato nazionale e alle esportazioni saranno prodotte negli stabilimenti di Dongfeng Motor”, ha detto Wang. (Cip)