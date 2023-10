Business news: Cina, Stellantis annuncia investimento da 1,5 miliardi di euro nel 20 per cento di Leapmotor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda automobilistica multinazionale Stellantis effettuerà un investimento da 1,5 miliardi di euro per acquisire il 20 per cento del costruttore di veicoli elettrici cinese Leapmotor. L'operazione è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa convocata a Shanghai, cui hanno partecipato l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, e il fondatore e amministratore delegato di Leapmotor, Zhu Jiangming. L’intesa prevede la creazione della joint venture Leapmotor International, partecipata al 51 per cento da Stellantis e al 49 per cento da Leapmotor. La società deterrà diritti esclusivi nelle esportazioni e nelle vendite dei prodotti Leapmotor al di fuori dalla Cina, e permetterà a Stellantis di insediare due rappresentanti nel Consiglio d’amministrazione. “Crediamo sia il momento perfetto per assumere un ruolo di primo piano nel sostenere i piani di espansione globale di Leapmotor, uno dei nuovi protagonisti nel segmento dei veicoli elettrici”, ha detto Tavares ai giornalisti. “Con questo investimento strategico - ha aggiunto - possiamo colmare uno spazio vuoto nel nostro modello imprenditoriale e trarre vantaggio dalla competitività di Leapmotor sia in Cina che all'estero”. La partnership punta a incrementare ulteriormente le vendite di Leapmotor in Cina, sfruttando al tempo stesso la presenza commerciale globale di Stellantis per accelerare significativamente le vendite del marchio in altre regioni, a partire dall’Europa. Stellantis, da parte sua, intende ricorrere all’ecosistema di veicoli elettrici realizzato dall’azienda cinese per raggiungere gli obiettivi di elettrificazione previsti dal suo piano “Dare Forward 2030”, con la possibilità di esplorare “ulteriori sinergie reciprocamente vantaggiose”. La joint venture prevede di avviare le spedizioni nel secondo semestre del 2024. (Cip)