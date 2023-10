Business news: Sri Lanka, esportazioni tessili crollate di 900 milioni di dollari da inizio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate generate dalle esportazioni di capi d'abbigliamento dello Sri Lanka sono crollate di 900 milioni di dollari nei primi nove mesi di quest'anno, come riferito dalla Joint Apparel Association Forum (Jaaf), il principale organo di rappresentanza del settore. Il dato riflette il sensibile calo della domanda globale. L'abbigliamento rappresenta la principale voce dell'export dello Sri Lanka, e ha fruttato al Paese 5,95 miliardi di dollari nel 2022, contribuendo a far fronte alla sua peggiore crisi finanziaria dall'indipendenza nel 1948, innescata da una storica riduzione delle riserve di cambio. Tuttavia, dall'inizio di quest'anno al mese di settembre le esportazioni sono calate del 39 per cento su base annua a 3,4 miliardi di dollari. La diminuzione più significativa ha interessato le esportazioni tessili verso gli Stati Uniti, che sono diminuite del 31 per cento a 1,4 miliardi di dollari. Le esportazioni verso l'Unione europea, il secondo mercato più importante dello Sri Lanka, sono diminuite del 27 per cento a 1 miliardo di dollari, e quelle verso il Regno Unito del 23 per cento a 480 milioni di dollari. (Inn)