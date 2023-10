Business news: economia Usa in crescita del 4,9 per cento su base annuale, mai così bene da inizio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia degli Stati Uniti è cresciuta nel terzo trimestre dell'anno del 4,9 per cento su base annuale, a un ritmo che non si vedeva dal 2021. Lo indicano i dati preliminari pubblicati dall'Ufficio di analisi economica del dipartimento del Commercio. Il prodotto interno lordo Usa assiste così a una forte accelerazione rispetto alla crescita del 2,1 per cento del secondo trimestre dell'anno, superiore alle attese degli economisti: quelli consultati dal "Wall Street Journal" prevedevano un'espansione economica di 4,7 punti percentuali nel periodo tra luglio e settembre. A trainare la crescita della prima economia al mondo sono soprattutto i consumi in tutti i settori del mercato, dalle auto ai ristoranti. I dati del dipartimento del Commercio giungono a una settimana dalla prossima riunione politica della Federal Reserve, chiamata a decidere se operare un nuovo rialzo dei tassi d'interesse per portare l'inflazione intorno all'obiettivo del 2 per cento. L'opinione più condivisa dagli osservatori è che la banca centrale abbia però intenzione di mantenere i tassi invariati per avere più tempo di valutare gli effetti dei precedenti rialzi. (Was)