Business news: il Libano elabora piano di emergenza in caso di guerra con Israele

- La Banca centrale sta elaborando un piano di emergenza “di fronte al deterioramento della situazione della sicurezza al confine meridionale e al rischio di un'escalation militare con Israele”. È quanto riporta il quotidiano libanese vicino al partito sciita filo-iraniano Hezbollah “Al Akhbar”. Le misure sono tese a “garantire il finanziamento in valuta estera in caso di grave crisi” per garantire i bisogni essenziali del Paese, come l’importazione del grano, l’erogazione dei salari del settore pubblico e il sostegno alle forze di sicurezza. Inoltre, sempre secondo “Al-Akhbar”, la Banca centrale intende assicurare la stabilità dei tassi di cambio tra la lira libanese e il dollaro. Secondo Al Akhbar, “visto che oltre il 70 per cento dell'economia libanese è già ‘dollarizzata’, questi interventi, combinati con la nuova linea di finanziamento di emergenza, dovrebbero consentire di contenere qualsiasi destabilizzazione valutaria anche in caso di crisi”. Mansouri ha assicurato che “le riserve di valuta estera detenute dalla Banca centrale le consentiranno di far fronte a qualsiasi emergenza”. Alla fine di settembre l’insieme delle istituzioni pubbliche libanesi disponeva di 351 milioni di dollari. Inoltre, il ministero delle Finanze ha già annunciato che tale cifra sarà aumentata di 30 milioni. L’annuncio della Banca centrale arriva in un contesto di crescente preoccupazione per il Libano. L’economia è allo stremo, con un tasso di inflazione di oltre 251,5 per cento. Il riaccendersi del conflitto tra Israele e Hezbollah ha sollevato l’ipotesi di una guerra regionale che il Paese non sarebbe in grado di affrontare. (Res)