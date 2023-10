Business news: firmati 20 accordi commerciali tra Italia e Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del memorandum d'intesa siglato nel maggio scorso tra Italia e Arabia Saudita "sono già stati firmati 20 accordi commerciali e il numero è destinato a crescere". Lo ha ricordato Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, a Riad per partecipare al Saudi-Eu Investment Forum, secondo un comunicato. Valentini è intervenuto nella sessione su "Mining, Minerals and Supply Chain", soffermandosi in particolare sugli interventi italiani ed europei per rilanciare e sviluppare il settore minerario per la produzione di metalli fondamentali per la transizione energetica e digitale. Il viceministro ha ribadito che "la transizione energetica è una priorità per il governo italiano" ed è strettamente legata alle catene di approvvigionamento di materie prime critiche. Per questo "abbiamo deciso di rilanciare il nostro settore minerario" attraverso "la definizione di una politica industriale strategica, l'impiego di risorse finanziarie, lo sviluppo di nuove tecnologie, il sostegno alla ricerca e sviluppo e un maggiore impegno con il settore privato, al fine di catalizzare gli investimenti privati verso questo settore". Secondo il viceministro, anche nelle energie rinnovabili la regione del Golfo sta diventando un polo di importanza strategica e "l'Italia è pronta a giocare un ruolo significativo da primo punto di ingresso europeo per le forniture energetiche dall'Arabia saudita", ad esempio per l'idrogeno verde. Per quanto riguarda i rapporti economici bilaterali, gli scambi commerciali tra Italia e Arabia Saudita sono cresciuti sia nel 2021 (+33 per cento, pari a 8,2 miliardi di euro) che nel 2022 (+41 per cento, per 11,5 miliardi di euro) e il memorandum darà un "ulteriore impulso”. "Il ministero delle Imprese e del Made in Italy è estremamente aperto sull'attrazione di nuovi investimenti e stiamo lavorando duramente per raggiungere questo obiettivo. L'Italia può essere la porta di accesso industriale e commerciale dell'Arabia Saudita all'Europa e il mercato europeo, mentre l'Arabia Saudita può essere il ponte per espandere le imprese italiane in Medio Oriente", ha concluso il viceministro. Inoltre, "stiamo lavorando sul fronte internazionale, per stabilire nuove partnership strategiche e consolidare quelle esistenti", ha proseguito il viceministro, ricordando che l'Arabia Saudita ha fatto grandi investimenti per sviluppare la propria industria mineraria e su questo si potrà "innescare un notevole livello di cooperazione tra i sauditi e i mercati dell'Ue". In termini pratici, per Valentini, potrebbero essere creati "consorzi o partnership tra le imprese coinvolte che potrebbero consentire uno scambio diretto di competenze e esperienze tra diversi attori privati", potrebbe essere incrementata la cooperazione nel campo della formazione e lanciati "investimenti congiunti in settori strategici". (Res)