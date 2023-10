Business news: Canale di Suez, in arrivo sconti per le navi africane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tasse per il transito lungo il Canale di Suez diminuiranno per le navi portarinfuse che operano in una serie di paesi africani, con percentuali che vanno dal 20 al 45 per cento, a partire dal primo novembre 2023 fino al 30 giugno 2024. Lo si apprende dagli ultimi dati pubblicati sul sito web dell'Autorità del Canale di Suez. In particolare, le tasse di transito per le navi provenienti dai porti di Ghana, Togo, Benin e Nigeria subiranno una riduzione del 20 per cento, mentre ai porti del Camerun e dei paesi a sud di quest'ultimo sarà concessa una riduzione del 45 per cento. La decisione mira a incentivare le navi che operano tra i porti egiziani del Mar Rosso e i porti della regione dell'Africa sud-occidentale. (Cae)