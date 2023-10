Business news: Algeria, ministero Finanze annuncia inflazione è in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze algerino, Laaziz Faid, ha affermato che il tasso di inflazione nel Paese è in calo dallo scorso maggio, grazie alle misure adottate dal governo per aumentare la capacità di approvvigionamento alimentare e controllare i prezzi. Il ministro ha sottolineato che la revisione al ribasso delle aliquote dei dazi doganali (come la riduzione dal 30 al 5 per cento sulle carni bovine e ovine importate), così come il controllo dei prezzi e la lotta alla speculazione, contribuiranno ad abbassare l’inflazione nei restanti mesi dell'anno. Il governo prevede che il tasso di inflazione scenderà al 7,5 per cento entro il 2023, tenendo conto “della composizione del paniere dei beni algerino, composto da diversi prodotti e servizi sovvenzionati” e degli effetti delle misure del governo. In particolare, Faid ha affermato che “l'aumento della capacità di approvvigionamento di prodotti alimentari e agricoli, il controllo e il sostegno dei prezzi dei prodotti di consumo di base” contribuiranno a migliorare la situazione economica algerina. (Ala)