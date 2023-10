Business news: Tunisia, al bilancio servono 8,6 miliardi di euro nel 2024 ma l'Ue non è contemplata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza della Legge di bilancio della Tunisia per l'anno 2024 rivela una situazione finanziaria complessa per il Paese nordafricano, con un fabbisogno di finanziamento che raggiungerà i 28.708 milioni di dinari (8,612 miliardi di euro) nell'anno a venire, ma il governo non conta sull'aiuto dell'Unione Europea. Secondo il principale quotidiano economico tunisino “Il Bursa”, tale necessità di finanziamento è suddivisa tra prestiti interni programmati per un totale di 11.743 milioni di dinari (3,522 miliardi di euro) e prestiti esterni per un totale di 16.445 milioni di dinari (4,933 miliardi di euro), contro i 10.563 miliardi di dinari del 2023. “Il Bursa” sottolinea che, al 30 settembre 2023, lo Stato è riuscito a raccogliere solo 4.458 milioni di dinari (1.337 miliardi di euro), pari al 42 per cento dei prestiti esterni pianificati per l'intero 2023. I prestiti esterni per l’anno venturo si suddividono a loro volta in prestiti per il sostegno al bilancio per un totale di 14.470 milioni di dinari (4,341 miliardi di euro), prestiti esterni destinati ai progetti dello Stato per un totale di 1.775 milioni di dinari (532,5 milioni di euro) e prestiti esterni ceduti alle imprese pubbliche per 200 milioni di dinari (60 milioni di euro). Secondo il progetto di legge di bilancio dello Stato per il 2024, il contributo dell'Unione Europea sarà nullo, come nel 2023, rispetto ai 966 milioni di dinari (289,8 milioni di euro) del 2022. Tra i principali donatori esterni per il bilancio della Tunisia nel 2024 figurano l'Arabia Saudita, Afreximbank e l'Algeria, oltre a organismi quali la Banca Mondiale e il Fma (Fondo Monetario Arabo). La maggior parte dei crediti esterni (il 71 per cento) è classificata nel bilancio 2024 sotto la categoria "altri crediti", che potrebbe includere il Fondo monetario internazionale (Fmi) in caso di un possibile accordo per un prestito da 1,9 miliardi di dollari statunitensi. Va ricordato che l'ultima volta in cui l‘Fmi ha fornito un sostegno finanziario allo Stato tunisino risale al 2020, con lo sblocco di 2.180 milioni di dinari (654 milioni di euro) nell'ambito dello Strumento di finanziamento rapido (Ifr), oltre ai 2.087 milioni di dinari (626,1 milioni di euro) pari all'ultima assegnazione alla Tunisia di diritti speciali di prelievo concessi nel 2021. (Tut)