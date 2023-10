Business news: Sudafrica, Banca mondiale stanzia prestito di 1 miliardo di dollari per risolvere crisi energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale presterà al Sudafrica un miliardo di dollari per aiutare il Paese a risolvere la sua crisi energetica mentre lotta con le peggiori interruzioni di energia elettrica di sempre. “Il prestito mira a sostenere una risposta significativa e strategica alla crisi energetica in corso in Sudafrica e l’obiettivo del Paese di passare a un’economia giusta e a basse emissioni di carbonio”, ha affermato la Banca mondiale in una nota, precisando che il prestito consentirà al Sudafrica di riformare la compagnia elettrica statale Eskom, che ha più di 26 miliardi di dollari di debito. Le interruzioni di elettricità interessano il Sudafrica dal 2007, ma negli ultimi anni sono aumentati, causando blackout fino a 16 ore al giorno. Secondo la Banca mondiale, le frequenti interruzioni di corrente hanno avuto un grave impatto sull’economia del Sudafrica, rallentandone la crescita del prodotto interno lordo (Pil). Oltre l’80 per cento dell’elettricità del Sudafrica è generata dalla combustione del carbone, il che fa del Paese il quattordicesimo produttore di anidride carbonica al mondo. (Was)