Business news: Consiglio di Stato, Cina continuerà a sostenere imprese taiwanesi

- Pechino continuerà a sostenere gli uomini d'affari e le imprese taiwanesi che investono e fanno affari nella Cina continentale, ed è prassi ordinaria condurre ispezioni e verifiche delle società controllate di Foxconn per verificarne il rispetto delle leggi. Lo ha dichiarato Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese. Il funzionario ha risposto indirettamente alle dichiarazioni del vicepresidente di Taiwan, Lai Ching-te, che ha accusato Pechino di esercitare pressioni sulle aziende taiwanesi in vista delle elezioni presidenziali in programma il prossimo anno sull'isola. "Le autorità competenti della Cina continentale, sulla base di leggi e regolamenti, conducono controlli disciplinari e di conformità alla legge in modo equo su tutte le imprese. Si tratta di una normale attività di applicazione della legge", ha affermato Zhu. Il portavoce ha aggiunto che la posizione politica della Cina continentale riguardo al rispetto, alla cura e all'aiuto dei compatrioti taiwanesi non subirà alcun cambiamento: "Continueremo a sostenere gli uomini d'affari e le imprese taiwanesi che investono e fanno affari nella Cina continentale, creeremo un buon ambiente per lo sviluppo, continueremo a migliorare le politiche e le misure per introdurre benefici per i compatrioti taiwanesi e le imprese taiwanesi e fornire loro opportunità e spazio per uno sviluppo migliore e più rapido sulla terraferma", ha aggiunto il funzionario, aggiungendo che le aziende taiwanesi dovrebbero assumere al contempo un'adeguata responsabilità sociale e svolgere un ruolo attivo nel promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto di Taiwan. (Res)