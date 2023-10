Business news: Vietnam, memorandum d’intesa con Bei per finanziamento di 500 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam e la Banca europea degli investimenti (Bei) hanno firmato un memorandum d’intesa per sostenere l’attuazione della Partnership per una transizione energetica giusta (Jetp) nel Paese asiatico. Il protocollo impegna le parti ad attivare una linea di credito del valore di 500 milioni di euro, da perfezionare prossimamente, destinata a finanziare progetti di decarbonizzazione. Lo riferisce un comunicato della Bei. Alla cerimonia della firma, a Bruxelles, in Belgio, occasione del Global Gateway Forum, erano presenti la vicepresidente della Bei, Teresa Czerwinska; la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il vice primo ministro del Vietnam, Tran Hong Ha. (Beb)