Business news: Hyundai produrrà auto in Arabia Saudita

- Il gruppo coreano Hyundai Motor ha annunciato di aver stipulato un accordo di joint venture con il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita (Pif) per costruire la sua prima fabbrica di assemblaggio di automobili in Arabia Saudita e espandere la propria presenza nel mercato del Medio Oriente. L’accordo rientra nei 46 memorandum d'intesa siglate da aziende e società dei due Paesi in occasione della visita di Stato del presidente Yoon Suk Yeol in Arabia Saudita, lo scorso fine settimana. Gli accordi riguardano vari settori, tra cui l'energia, l'infrastruttura e le industrie emergenti, in linea con l'iniziativa "Visione 2030" dell'Arabia Saudita, che mira a diversificare l'economia nazionale e ridurre la dipendenza dal petrolio. L’accordo siglato da Hyundai, in particolare, prevede la realizzazione di uno stabilimento di assemblaggio nella King Abdullah Economic City, a circa 100 chilometri da Gedda, la seconda città più grande dell'Arabia Saudita e principale porto commerciale del Paese. Lo stabilimento sarà adibito all'importazione e all'assemblaggio di componenti per auto anziché sulla produzione interna, con una capacità produttiva annuale prevista di 50.000 veicoli elettrici e a benzina. Hyundai deterrà una quota del 30 per cento del progetto, con un investimento complessivo previsto di 500 milioni di dollari. L’avvio dei lavori è in programma nella prima metà del prossimo anno. (Res)