- Il ministero delle Finanze della Tunisia prevede nel Paese un deficit di bilancio al 7,7 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2023, pari a circa 12,3 miliardi di dinari tunisini, ovvero il 2,2 per cento in più rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2023. Lo ha riferito il ministero delle Finanze tunisino in una nota. (Tut)